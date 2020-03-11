В правительстве оценили готовность Карелии к вспышке коронавируса

На внеплановом заседании комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности оценили готовность Карелии к вспышке коронавируса Covid 19.

Премьер-министр Александр Чепик отметил, что в республике нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, но необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить вспышки инфекции.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что медицинские учреждения готовы к возможным случаям заболевания.

Для медперсонала на базе Республиканской инфекционной больницы организована горячая линия (телефон 8-8142-44-51-01), граждане могут получить консультацию по телефону 8-800-201-0657.

Участники заседания приняли решение обеспечить полную материально-техническую оснащенность сил и средств. Для этого из Резервного фонда правительства республики выделят необходимые средства.

В образовательных учреждениях Карелии продолжится ежедневный мониторинг ОРВИ у детей. В бюджетных учреждениях измеряют температуру у сотрудников на рабочих местах.

Людям, прибывшим из стран с «неблагополучной» коронавирусной обстановкой, предлагают находиться в карантине: вызвать врача на дом и оформить больничный лист.