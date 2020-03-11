11 марта 2020, 19:02
Общество

Жители Суоярви смогут бесплатно лечить зубы в новой стоматологии

Первых пациентов в стоматологической клинике примут в конце марта

Частная стоматологическая клиника «Мед-Лидер» отремонтировала предоставленные ей помещения в Суоярви,  закупила медицинское оборудование и набрала кадры.

Как сообщает пресс-служба карельского Минздрава, жители Суоярвского района будут лечиться в клинике бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования.

«Сохранится и предоставление услуг, оказываемых на возмездной основе, например, по зубопротезированию. Помощь будут оказывать врачи стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт и детский стоматолог. Ранее в Суоярви не было детского стоматолога»,

- сказал глава министерства Михаил Охлопков.

Клиника проходит процедуру лицензирования. Первых пациентов примут в конце марта.

Фото: ИА «Республика»

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Минздрав РК
новости Карелии
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