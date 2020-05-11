11 мая 2020, 12:12
Общество

87-летняя жительница Карелии излечилась от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Охлопков рассказал об уникальном случае выздоровления глубоко пожилого человека

Из монопрофильного центра по лечению больных коронавирусом выписана жительница Сегежи 87 лет. Женщина более двух недель провела в реанимации, но излечилась от опасной инфекции. Об этом 11 мая на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По словам чиновника, это далеко не рядовая новость.

– Случай уникален тем, что люди в преклонном возрасте очень тяжело переносят пневмонию. Но квалификация наших врачей, оснащение госпиталя (многопрофильный центр организован на базе Госпиталя ветеранов войн. – Ред.) и своевременная диагностика и маршрутизация, организованная минздравом, позволили добиться отличного результата, – написал Михаил Охлопков.

Министр также сообщил, что вторая пожилая женщина из Сегежи находится в стабильном состоянии, подключена к аппарату ИВЛ. Также в госпитале проводится гемодиализ для больной с болезнью почек, у которой подтверждён диагноз COVID-19.

Напомним, сейчас в Карелии коронавирус выявлен у 171 человека. За сутки число зараженных увеличилось на 11.

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Карелия
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михаил охлопков
Минздрав
медицина
пожилые люди