87-летняя жительница Карелии излечилась от коронавируса

Из монопрофильного центра по лечению больных коронавирусом выписана жительница Сегежи 87 лет. Женщина более двух недель провела в реанимации, но излечилась от опасной инфекции. Об этом 11 мая на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По словам чиновника, это далеко не рядовая новость.

– Случай уникален тем, что люди в преклонном возрасте очень тяжело переносят пневмонию. Но квалификация наших врачей, оснащение госпиталя (многопрофильный центр организован на базе Госпиталя ветеранов войн. – Ред.) и своевременная диагностика и маршрутизация, организованная минздравом, позволили добиться отличного результата, – написал Михаил Охлопков.

Министр также сообщил, что вторая пожилая женщина из Сегежи находится в стабильном состоянии, подключена к аппарату ИВЛ. Также в госпитале проводится гемодиализ для больной с болезнью почек, у которой подтверждён диагноз COVID-19.

Напомним, сейчас в Карелии коронавирус выявлен у 171 человека. За сутки число зараженных увеличилось на 11.