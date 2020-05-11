Парфенчиков: пожилой человек заразился коронавирусом через детей

Пожилой человек в Карелии заразился коронавирусом через детей из разных семей, вместе игравших на улице. Об этом на своей официальной странице заявил глава региона Артур Парфенчиков 11 мая.

– Вчера выявлен факт заболевания COVID-19 у пожилого человека. По данным эпидрасследования, по всей видимости инфекция передана через игравших совместно на улице детей из разных семей. С учётом разрешённых прогулок убедительно прошу родителей исключать общение детей на улице, – написал губернатор.

Он также сообщил, что в Карелии в последнюю неделю снижается количество регистрируемых пневмоний.

– Всего с 1 апреля зарегистрировано 343 (за аналогичный период прошлого года было 335). Значительно по сравнению с прошлым годом сократилось количество пневмоний у лиц старше 65 лет: 188 против 208 в прошлом году. Очевидно, это результаты принимаемых мер изоляции, к соблюдению которых старшее поколение подходит более ответственно.

Артур Парфенчиков напомнил, что в регионе за минувшие сутки выявлено 11 случаев коронавируса. 10 человек ранее контактировали с заболевшими, еще один – вернувшийся домой из Петербурга студент.