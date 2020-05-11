В Петрозаводске начали делать газоны и высаживать кустарники

Компания «Городской комбинат благоустройства» приступила к устройству газонов и посадке зелёных насаждений в Петрозаводске. Сейчас подрядчик ведёт работы в сквере Вечный Огонь, на Советской площади и улице Еремеева, сообщает пресс-служба администрации.

Устройство газонов запланировано также на проспекте Карла Маркса, улицах Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, в сквере Горсовета и на Онежской набережной. На проспекте Александра Невского и Мурманской улице, помимо этого, посадят деревья и кустарники.

Кроме того, в Петрозаводске установят 180 вазонов на тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в Губернаторском саду и на Онежской набережной. Подрядчик посадит в них композиции из декоративных кустарников и многолетних цветов.

Общая стоимость работ по озеленению составит 8,8 миллиона рублей.