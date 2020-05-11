11 человек заболели коронавирусом в Карелии за сутки

В Карелии за минувшие сутки выявлено 11 новых случаев коронавируса. По информации властей, более половины заболевших – шесть человек – находятся Петрозаводске. Три случая подтверждено в Пряжинском районе (два в деревне Киндасово и один в Матросах). Еще один заболевший выявлен в селе Деревянное Прионежского района и один человек – в Сегеже.

Выздоровели пять человек, все в Петрозаводске. Общее число выздоровевших достигло 49.

По оперативным данным, за сутки было проведено 745 исследований на коронавирус. Двадцать человек попали на самокарантин, а в общей сложности на самокарантине находятся более 6300 человек. В местах обсервации сейчас содержатся 24 человека.