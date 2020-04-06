Названа стоимость теста на COVID-19 на дому для всех желающих

Сегодня Роспотребнадзор назвал стоимость тестов на коронавирус для населения, который могут сделать все желающие, сообщает РИА "Новости".

Стоимость анализа на выявление коронавирусной инфекции на дому составит 1250 рублей, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала. Об этом изданию рассказал руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Она рассказала, что тесты будут проводить сотрудники ведомства начиная с понедельника, 6 апреля. Сдать анализы можно по желанию и без направления врача.

Как отмечается, медики воспользуются тест-системой, разработанной учеными центрального НИИ эпидемиологии. Сотрудники будут брать материалы для определения COVID-19 у пациента и увозить их с собой.

Когда тесты можно будет сдать в Карелии, неизвестно. Местный Роспотребнадзор пока не дает никакого ответа. Со слов главы Карелии известно только, что сегодня в Карелию поступит крупная партия материалов для тестирования, что позволит значительно увеличить количество производимых анализов на коронавирус.