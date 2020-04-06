Режим самоизоляции может быть смягчен на «чистых территориях» Карелии

Глав Карелии Артур Парфенчиков не исключает, что при позитивном развитии ситуации с угрозой распространения COVID-19 в Карелии режим жесткой самоизоляции может быть смягчен. Об этом он написал на своей странице в соцсетях:

«В то же время для реагирования на возможное позитивное развитие ситуации мною сегодня дано поручение правительству совместно с органами местного самоуправления по согласованию с Роспотребнадзором подготовить предложения по смягчению или полному снятию мер изоляции как в целом по республике, так и по отдельным районам и населенным пунктам с принятием мер к территориальной изоляции «чистых территорий»,

– сказал он.

По словам Парфенчикова, ситуация с ОРВИ и пневмониями, включая смертельные исходы, чуть ниже уровня прошлого года. Глава Карелии полагает, что «подобный результат есть следствие наших общих усилий и действий в ответственном соблюдении большинством жителей республики жесткого режима изоляции».

В то же время есть и негативные факторы.

– Большое количество лиц в зоне риска, продолжающих находиться на домашнем карантине. Глава Карелии дал указание провести дополнительную полную сверку указанных лиц с учетом сроков их возвращения из-за границы.

– Незначительное количество проводимых в течение суток тестов на коронавирус. Сегодня к вечеру ожидается крупная партия материалов для тестирования, что позволит значительно увеличить количество производимых анализов на коронавирус.

– Проблемы с поставкой оборудования из-за огромного спроса на него для завершения обустройства нашего центрального медучреждения для массового лечения больных COVID-19 на базе госпиталя для ветеранов. Сроки поставки специальных розеток для реанимационных палат удалось сократить, и они будут доставлены в Петрозаводск 10 апреля. Таким образом, госпиталь полностью будет готов для приема 100 больных 11-12 апреля.

«С учетом указанных негативных фактов прошу жителей республики в ближайшие дни соблюдать самые жесткие условия изоляции», – подытожил глава.

Информацию о ситуации с заболеванием коронавирусом в Республике Карелия на 06.04.2020 читайте здесь.