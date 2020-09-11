Названы новые дома, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, в четверг, 10 сентября, в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам ул. Пограничная, 10, пр. Первомайский, 64, ул. Профсоюзов, 24, ул. Суоярвская, 9, ул. Еремеева, 44, ул. Суоярвская, 9, Лососинское шоссе, 5, пер. 4-й Родниковый.

Второй раз коронавирусная инфекция выявлена по адресам бульвар Интернационалистов, 6/2 (ранее 19.08) наб. Варкауса, 9А (ранее 28.07), ул. Северная, 11 (ранее 28.07)

А по этим адресам заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: ул. Лососинская (ранее 03.06, 22.06, 03.07, 07.09), ул. Варламова, 31 (ранее 08.06, 22.08, 01.09), ул. Парфенова, 6 (ранее 30.08, 08.09), ул. Ровио, 3А (06.08, 12.08,), ул. Ключевая, 24 (07.07, 27.07)

Напомним, в Карелии за минувшие сутки COVID-19 заразились 28 человек: в Петрозаводске – 15, в Кеми – 2, в Суоярви – 1, в Пряжинском районе – 1 (поселок Матросы), в Прионежском районе – 8 (село Заозерье – 4, поселок Мелиоративный – 2, поселок Шуя – 1, СНТ «Верховье-2» – 1), в Лахденпохском районе – 1 (поселок Куликово).