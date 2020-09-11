Необычный аудиогид помогает туристам знакомиться с карельским городом

9 сентября в городе Сортавала при участии главы Сортавальского городского поселения, представителей общественности города, а также журналистов из Санкт-Петербурга и Петрозаводска МТС подвела первые итоги работы необычного «народного» аудиогида. Проект заработал уже более чем в двух десятках городах России, в том числе и в популярном среди туристов карельском городе, а всего к участию в проекте планируется привлечь более 50 населенных пунктов нашей страны.

Бесплатный цифровой «экскурсовод» создавался при непосредственном участии неравнодушных сортавальцев в рамках социального проекта МТС «Городские легенды». Он призван помочь гостям города увидеть не только официальные достопримечательности, но и любимые жителями уголки города, услышать народные легенды, байки и интересные истории, которых нет в обычных путеводителях. Такой нестандартный подход к созданию аудиогида был специально выбран компанией МТС для своего проекта и, судя по первым результатам, полностью оправдал себя. Менее чем за месяц помощью этого уникального «экскурсовода» воспользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, гости из городов центральной России, Сибири и Урала. Кто-то гулял в наушниках по реальному городу, а кто-то знакомился с ним виртуально. Примечательно, что среди воспользовавшихся аудиогидом было и немало местных жителей.

Город Сортавала для этого проекта был выбран неслучайно. Во время мирового коронакризиса в России резко вырос спрос на внутренний туризм. Карелия стала одним из самых привлекательных туристических регионов, а Сортавала – не менее интересным для посещения пунктом, чем знаменитый остров Валаам и популярный мраморный карьер Рускеала.

Город, несомненно, достоин внимательного осмотра, в чем участники мероприятия убедились во время часовой экскурсии по объектам, отмеченным в аудиогиде.

Началом маршрута стал городской причал, с которого туристы и паломники отправляются на Валаам. Затем гости побывали у памятника Рунопевцам, увидели знаменитые «Дом Леандера» и «Глаза Греты», старинную ратушу, певческое поле в парке Ваккосалми и в завершении поднялись на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на город и его живописные окрестности.

Город Сортавала – настоящая жемчужина Приладожья, город популярный у туристов из России и иностранных гостей. Мы ценим богатое историческое наследие и туристическую значимость Сортавала, поэтому наш город вошел в общероссийский проект МТС «Городские легенды». В нашем аудиогиде мы стремились наполнить уже знакомую картинку достопримечательностей новыми интересными фактами, историями и легендами. Какие-то из них в социальных сетях нам рассказали жители города, а что-то нам помогли найти краеведы. Сегодня мы видим, что экскурсия действительно получилась интересной и надеемся, что еще больше путешественников откроют для себя Сортавала с помощью нашего аудиогида,

— отметил в ходе мероприятия директор карельского филиала МТС Александр Кочкин.

Чтобы увидеть Сортавала глазами его жителей, нужно скачать приложение izi.TRAVEL или Surprize.Me, ввести в строке поиска «Сортавала», выбрать пеший тур «Городские легенды» и отправиться в увлекательное путешествие по старинному карельскому городку с богатой и интересной историей.