05 апреля 2020, 11:42
В Петрозаводске начали дезинфицировать дороги и тротуары
Центр города уже обработан, информирует мэрия
В столице Карелии начались работы по дезинфекции магистралей и тротуаров, сообщает пресс-центр городской администрации.
По информации мэрии Петрозаводска, накануне вечером сотрудники компании «ТехРент» продезинфицировали проезжие части и тротуары в центральной части карельской столицы, далее работы будут вестись и в других микрорайонах.
Напомним, ранее специалисты дезинфицировали остановочные комплексы. Общественный транспорт не ходит в столице как минимум до 15 апреля.