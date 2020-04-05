В Петрозаводске начали дезинфицировать дороги и тротуары

В столице Карелии начались работы по дезинфекции магистралей и тротуаров, сообщает пресс-центр городской администрации.

По информации мэрии Петрозаводска, накануне вечером сотрудники компании «ТехРент» продезинфицировали проезжие части и тротуары в центральной части карельской столицы, далее работы будут вестись и в других микрорайонах.

Напомним, ранее специалисты дезинфицировали остановочные комплексы. Общественный транспорт не ходит в столице как минимум до 15 апреля.