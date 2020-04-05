Глава Карелии рассказал о школьных продуктовых наборах

Артур Парфенчиков продолжает отвечать на вопросы жителей Карелии о работе различных структур во время карантинного режима. Сегодня на своей странице во «Вконтакте» глава Карелии ответил на самые частые вопросы в сфере образования.

По его словам, садики начнут работу не ранее 15 апреля, школы будут обучать детей с 7 по 30 апреля дистанционно. При этом глава Карелии допустил в исключительных случаях выход педагога на рабочее место. Для тех курсов в колледжах и техникумах, которые не являются выпускными, практические занятия будут перенесены на более поздний срок, когда ситуация стабилизируется.

Также глава Карелии коснулся и темы продуктовых наборов для школьников.

«Родителям, чьи дети получают льготное бесплатное питание, с 7 апреля начнут выдавать продуктовые наборы, рассчитанные на две недели. Примером продуктового набора для учащихся может быть следующий ассортимент: консервы, крупа (греча или рис), макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты.

Продукты будут выдаваться в школах по графику с обеспечением минимального контакта при передаче. Руководители школ проинформируют о датах выдачи»,

- сообщает Артур Парфенчиков.

Подробней вопросы и ответы можно почитать здесь.