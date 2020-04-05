Дочь карельской журналистки заболела коронавирусом

Алена Селезнева, исполняющая обязанности редактора костомукшского издания «64 параллель», сегодня разместила материал о том, что ее дочь в Москве заболела коронавирусом. Женщина делится с читателями своими переживаниями и призывает беречь близких. Публикуем ее текст полностью:

«Вирус близко. Он ближе, чем вы думаете. Вчера я узнала о положительной реакции на тест у своей дочери. Не паникуйте, она живет в Москве.



Все время до этого я думала, как переключить внимание читателей на положительные моменты нашей жизни. Теперь же я не могу думать ни чем — только о том, чтобы с дочкой все было в порядке. И о защите.

Теперь о дочери. В квартиру, где она проживает, приехала девушка из Тайваня. Она там работала и была эвакуирована. Тревогу вызвало повышение температуры и общее состояние гостьи. На вызов после известия о загранпоездке бригада медиков прибыла оперативно. У всех взяли пробы, на следующий день приехали сотрудники Роспотребнадзора с постановлением (предупреждение об ответственности).

Положительным результат оказался только у моей дочери.

Она — суперответственный человек, выпускница Биологического факультета МГУ, бакалавр Эколого-биологического факультета ПетрГу, золотая медалистка Гимназии. Я больше чем уверена, что она соблюдала все меры предосторожности, выходя на улицу. Но вирус не выбирает. Случайный чих, неаккуратное движение, чья-то безалаберность — что именно стало причиной заражения, теперь уже не важно. Эти полтора часа от звонка до визита врачей я не знаю, как прожила. Внушала дочери не отказываться от госпитализации, тряслась от страха (внутренне), бодрилась и бодрила близких, что это не точно.

Но никаких «условно положительных» диагнозов: она заболела коронавирусом в легкой форме. Ещё раз взяли подпись под постановлением об ответственности.

Давайте беречь себя и своих близких, ведь ни у кого нет гарантии, что инфекцию ваш организм переживёт легко».

Также напомним, что сегодня выписана девушка, у которой первой в Карелии был выявлен положительный тест на коронавирус.