Выписана из больницы первая девушка, у которой подозревали коронавирус

Из Республиканской больницы выписана девушка, у которой первой в Карелии был заподозрен коронавирус. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Руководитель региона напоминает, что первый ее тест был положительный, второй отрицательный и весь период нахождения в лечебном заведении девушка чувствовала себя хорошо.

Таким образом, на сегодня в республике остается четыре человека с подозрением на коронавирус.

По словам Артура Парфенчикова, состояние троих из них (супругов и 59-летней женщины) стабильное.

«Студентка ПетрГУ чувствует себя хорошо, ее состояние медики оценивают как удовлетворительное», - уточняет глава РК.

Остальная статистика на 5 апреля выглядит так:



проведено 2438 исследований;

30 человек находятся в стационаре (на одного больше, чем днем ранее), 51 - выписаны;

9056 человек находятся на самокарантине, за сутки их число сократилось на 51 человека;

14 жителей Карелии - в местах обсервации.