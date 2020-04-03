03 апреля 2020, 20:55
Россиян предупредили об опасности ополаскивателей для полости рта
Оказалось, что злоупотребление средствами для гигиены может спровоцировать повышение давления
Фото: unsplash.com
Частое использование ополаскивателя для рта может быть небезопасным для организма. Речь идет о средствах, содержащих хлоргексидин, передает портал «55мед».
Выяснилось, что такой ополаскиватель убивает не только вредные бактерии, но и подавляет нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
В таких условиях могут начать усиленно размножаться условно-патогенные микроорганизмы. Кроме того, подобные ополаскиватели нарушают способность бактерий превращать нитрат в нитрит, что и может спровоцировать повышение давления.