Россиян предупредили об опасности ополаскивателей для полости рта

Частое использование ополаскивателя для рта может быть небезопасным для организма. Речь идет о средствах, содержащих хлоргексидин, передает портал «55мед».

Выяснилось, что такой ополаскиватель убивает не только вредные бактерии, но и подавляет нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

В таких условиях могут начать усиленно размножаться условно-патогенные микроорганизмы. Кроме того, подобные ополаскиватели нарушают способность бактерий превращать нитрат в нитрит, что и может спровоцировать повышение давления.