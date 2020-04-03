03 апреля 2020, 20:55
Здоровый интерес

Россиян предупредили об опасности ополаскивателей для полости рта

Оказалось, что злоупотребление средствами для гигиены может спровоцировать повышение давления
Фото: unsplash.com

Частое использование ополаскивателя для рта может быть небезопасным для организма. Речь идет о средствах, содержащих хлоргексидин, передает портал «55мед».

Выяснилось, что такой ополаскиватель убивает не только вредные бактерии, но и подавляет нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. 

В таких условиях могут начать усиленно размножаться условно-патогенные микроорганизмы. Кроме того, подобные ополаскиватели нарушают способность бактерий превращать нитрат в нитрит, что и может спровоцировать повышение давления.

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Метки: 
Россия
Ополаскиватель для рта
артериальное давление
хлоргексидин
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