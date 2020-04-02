Врач рассказал, как укрепить иммунитет, находясь в самоизоляции

Для того, чтобы укрепить иммунитет, стоит придерживаться здорового образа жизни, а не бесконтрольно употреблять противовирусные препараты, уверен кандидат медицинских наук Илья Акинфиев. Главный врач-инфекционист Центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения рассказал журналистам РИА Новости, как поддерживать ресурсы организма, находясь в условиях самоизоляции.

«Противовирусные препараты необходимо использовать исключительно по показаниям и по назначению врача. На данный момент не существует эффективных профилактических препаратов от новой коронавирусной инфекции. Поэтому покупать какие-то лекарственные препараты для профилактики и без назначения врача не имеет смысла. Это будет либо опасно для здоровья, либо это будет пустая трата денег»,

- заявил врач.

По словам Акинфиева, стоит обратить особенное внимание на продолжительность и качество сна. «Здоровый образ жизни включает обязательно правильный сон в его длительности, в освещении комнаты, где человек спит, и в удобстве матраца и кровати. Длительность сна индивидуальна для каждого человека. Для кого-то восемь часов мало, кто-то и шесть часов считает, что слишком много. Но в среднем считается, что семь с половиной - восемь часов - длительность сна обычного здорового человека», - добавил медик.

Кроме того, стоит воздержаться от диет и придерживаться разнообразного и правильного питания. Не стоит забывать и о физической активности, передвигаясь по квартире. И, конечно же, никто не отменял банальные правила гигиены, которые помогут сохранить здоровье в эпидсезон. «Залеживание на диване или кровати, особенно если мы говорим про пожилых людей, может спровоцировать различные серьезные заболевания, как обострение хронических соматических заболеваний. Поэтому двигаться все равно нужно, движение - это жизнь», - отметил Акинфиев.