Врач рассказал об опасности коронавируса для детей

Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков считает, что распространенное мнение о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей, беспочвенно. Так, в интервью порталу «Царьград» педиатр подчеркнул, что науке уже известны летальные случаи: в зоне риска даже новорожденные. Впрочем, в большинстве случаев дети действительно переносят новую коронавирусную инфекцию легко, но случаются и исключения - все зависит от иммунитета ребенка, рассказал Тимаков.

«Говорили о том, что у детей нет течения заболевания такого же, как у взрослых, и выявлены такие случаи были. Это была выборка популяции из 800 тысяч, то, что было в Китае. То есть многие переболели в скрытой форме. То есть иммунитет у них был, а признаков болезни не было. И основывались на этой статистике. Сейчас статистика, извините, почти под миллион случаев. Выборка совершенно другая. Появляются случаи единичные летальных исходов у детей. Но опять же, увеличилась и статистика, увеличилась база диагностическая. Вот и всё. То есть мы сейчас имеем больше информации»,

- отметил Евгений Тимаков.

Врач добавил, что, судя по статистике на сегодняшний день, приблизительно два процента подхвативших коронавирус - дети. «То есть вирус опасен не только для стариков, заболевают все группы возрастные. Просто более тяжёлый исход в группе пожилых. Но они есть и в других группах, но процентное соотношение летальных исходов меньше. То есть для детей вирус тоже может быть опасен. Потому что есть летальные исходы у 16-летних, есть летальные исходы у грудничка, до годика ребёнка. По факту это всё зависит от состояния иммунитета», - резюмировал педиатр.