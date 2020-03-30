Диетолог рассказала, как питаться в условиях пандемии коронавируса

Диетолог Марина Макиша рассказала журналисту «Известий» о том, каких правил следует придерживаться во время пребывания на обязательной самоизоляции: по мнению врача, на карантине легко увлечься вредной пищей и набрать лишний вес.

«У многих дети ходили в садик и в школу, у них был режим питания. Семья встречалась либо на завтраке, либо на ужине. Сейчас все дома постоянно. Если не будет согласованного всей семьей режима питания, то начнется хаотичное подъедание и поедание за компанию»,

- рассказала Макиша.

Диетолог посоветовала скорректировать свои пищевые привычки и определить время для запланированного приема пищи. «Режим питания предполагает, что у вас есть запланированный завтрак, обед и ужин. И запланированные перекусы - второй завтрак, полдник, чаепитие», - отметила диетолог.

Кроме того, стоит пристально следить за весом. Если масса тела внезапно начала расти, врач рекомендует насторожиться и обратить внимание на качество и количество съеденного. «Если вы видите, что за неделю прибавка в весе составляет более 500 граммов, нужно внимательно проанализировать свой рацион и понять, что какие-то продукты необходимо урезать. Скорее всего, либо мучное, либо сладкое, либо очень жирное», - рассказала врач.

Ранее главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян назвал главную опасность для здоровья во время карантина. Диетолог предупредил тех, кто находится на самоизоляции, о вполне реальной угрозе ожирения.