Опубликованы свежие данные по коронавирусу в Карелии

Проведено 914 исследований на новый коронавирус, выполненных ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия», с начала проведения противоэпидемических мероприятий. Число лиц, которым проведено исследование на новый коронавирус – 769.

Получен один условно-положительный результат. Заболевших нет. Выявлено 68 лиц с подозрением на коронавирус с начала проведения противоэпидемических мероприятий.

Выписано из стационара 32 пациента, у которых ранее подозревали коронавирус. Остаются в стационаре – 36 человек.

9868 находятся в самокарантине. 10 – в местах обсервации.

При этом число лиц с подозрением на коронавирус за сутки увеличилось на 2 человека. А число отправленных в самокарантин за те же сутки выросло на 2558 человек.

Источник: http://gov.karelia.ru/