Парфенчиков проверил готовность больниц Карелии к эпидемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверяет готовность медицинских учреждений к работе в случае эпидемии. Об этом он написал на своей страничке в соцсети.

Сегодня губернатор посетил инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ – при необходимости именно оно должно стать инфекционным стационаром для Приладожья.

Здесь есть возможность развернуть 40 коек, из которых 12 – в реанимации. Сейчас необходимо поставить еще как минимум 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, передвижной рентгеновский аппарат и дефибрилляторы. Договор на монтаж систем кислородообеспечения уже заключили.

На данный момент в отделении находится одна пациентка с подозрением на коронавирус, которая приехала из Лондона. Результаты ее первых анализов – отрицательные. Однако еще ожидаются ответы по третьему исследованию.

Фото со страницы Артура Парфенчикова