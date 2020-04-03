Люди в защитных костюмах продезинфицировали остановки в центре города

Администрация столицы Карелии показала, как проводится дезинфекция остановок, скамеек и павильонов ожидания на площади Гагарина и проспекте Ленина.

Напомним, в Петрозаводске с вечера четверга проводится обработка дезинфицирующими средствами остановок и павильонов ожидания. Работы начали с центра города. Компания «ТехРент» продолжит проводить дезинфекцию, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее дезинфекция также была проведена в городских троллейбусах. Кроме того управляющим организациям рекомендовано проводить усиленную обработку подъездов и других помещений в многоквартирных домах.

Фото: пресс-центр городской администрации