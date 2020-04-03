03 апреля 2020, 10:50
Общество

Люди в защитных костюмах продезинфицировали остановки в центре города

Скамейки, остановки и павильоны ожидания на площади Гагарина и проспекте Ленина обработали дезсредствами

Администрация столицы Карелии показала, как проводится дезинфекция остановок, скамеек и павильонов ожидания на площади Гагарина и проспекте Ленина. 

Напомним, в Петрозаводске с вечера четверга проводится обработка дезинфицирующими средствами остановок и павильонов ожидания. Работы начали с центра города. Компания «ТехРент» продолжит проводить дезинфекцию, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее дезинфекция также была проведена в городских троллейбусах. Кроме того управляющим организациям рекомендовано проводить усиленную обработку подъездов и других помещений в многоквартирных домах.

Фото: пресс-центр городской администрации

Обсудить
просмотр
165501
Метки: 
дезинфекция
новости петрозаводска
остановка
скамейки
коронавирус
центр Петрозаводска