Троллейбусы Петрозаводска прошли дезинфекцию после последних рейсов

Петрозаводские троллейбусы и автобусы на неделю приостановили свою работу. Движение общественного транспорта прекращено до 5 апреля в связи с распоряжением главы республики Артура Парфенчикова. Мера направлена на борьбу с распространением коронавируса в республике.

Как сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска, после завершения последних рейсов троллейбусы были продезинфицированы. Перед возобновлением работы весь подвижной состав МУП «Городской транспорт» также пройдет дезинфекцию. То же самое власти посоветовали сделать перевозчикам, работающим на автобусных маршрутах.

Напомним также, что администрация карельской столицы передала свой транспорт для нужд лечебных учреждений. Автомобили мэрии будут доставлять медиков на работу в период прекращения деятельности троллейбусов и автобусов.