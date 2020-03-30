Несмотря на запрет главы Карелии, верующие ходят на церковные службы

Одной из жестких мер по предотвращению распространения коронавируса, введенных главой Карелии Артуром Перфенчиковым, стал запрет гражданам посещать церкви и другие религиозные организации, пускать туда должны только служителей и персонал. Однако в храмы Петрозаводска по-прежнему приходят верующие.

Петрозаводская и Карельская епархия в ответ на распоряжение главы республики сообщила, что богослужения в храмах отменяться не будут, ссылаясь на комментарий правового управления Московской патриархии относительно запрета посещения храмов от 26 марта 2020 года. В нем, в частности, сказано, что запрет посещать церкви противоречит Конституции РФ, "право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом".

"Согласно инструкциям, в храмах проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора... Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы с просьбами о причащении на дому",

— говорится в публикации на сайте епархии.

Надо отметить, что в большинстве петрозаводских церквей количество прихожан на службах сократилось, однако 29 марта на сайте епархии рассказали о воскресной службе в храме св. вмч. Пантелеимона в Петрозаводске, где "молились многочисленные прихожане и воспитанники воскресной школы при храме".

В тот же день, 29 марта, к верующим обратился патриарх Кирилл, призывая всех воздержаться от посещения храмов и соблюдать карантинные меры, сообщает православный журнал "Фома".

— Я 51 год проповедую с кафедры, призывая людей приходить в храмы, — это главное дело моей жизни, а сегодня призываю вас побыть в пустыни своего дома, следуя подвигу преподобной Марии Египетской,

— сказал глава Русской православной церкви.

Также патриарх призвал жителей России соблюдать предписания санитарных служб и напомнил, что нерабочая неделя нужна для того, чтобы самоизолироваться и неправильно было бы употребить ее "на развлечения, связанные с нарушением карантина".

Петрозаводская и Карельская епархия пока на призыв патриарха никак официально не отреагировала, богослужения в большинстве карельских храмов проходят в прежнем режиме.

