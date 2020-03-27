Жителям Карелии запретили посещать религиозные организации

Жителям Карелии временно запретили посещать церкви и другие религиозные организации. Такой пункт входит в список жестких мер по предотвращению распространения коронавируса, представленный сегодня главой республики Артуром Парфенчиковым. Распоряжение губернатора опубликовано на официальном Интернет-портале республики Карелия.

Исключение будет сделано только для служителей религиозных объектов и персонала.

«Запретить гражданам посещение объектов, деятельность которых подлежит приостановлению, а также посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их посещения служителями и персоналом», - говорится в документе.

Напомним, сегодня Артур Парфенчиков объявил о новых мерах борьбы с коронавирусом. В частности, с 28 марта по 5 апреля в республике будут закрыты почти все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Останавливается работа общественного транспорта. Закрываются детские сады. Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины только с 9 до 11 утра.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также запретил жителям Северной столицы посещать церкви. В ответ на это РПЦ заявила, что распоряжение Беглова нарушает Конституцию, и призвала не выполнять его. Мэр Москвы Сергей Собянин ограничился призывом к москвичам не посещать религиозные организации, без прямых запретов.