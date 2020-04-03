В Карелии может появиться свой «Артек»

В Карелии планируется появление круглогодичного центра детского отдыха «Северный Орленок», который сможет принимать у себя 7,3 тысяч человек в год, сообщает ТАСС.

Предполагается, что лагерь будет работать в 14 смен, наполняемость каждой будет от 500 до 600 человек в зависимости от сезона.

Предварительная стоимость проекта – 4, 2 миллиарда рублей.

Как пишет агентство, идея главы Карелии создать на территории региона федерального центра детского отдыха наподобие "Артека" и "Орленка" доведена до Президента России и нашла поддержку у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, федеральных министерств.

Процесс создания детского центра отдыха в Карелии находится на контроле в Минпросвещения РФ, Минфине, Минспорте и Минэкономразвития.