Москва выделила Карелии 25 миллионов рублей для стимулирования медиков

Правительство России распределило более пяти миллиардов рублей между субъектами страны. Деньги пойдут в регионы для стимулирования медицинских работников, которые занимаются больными коронавирусной инфекцией и людьми из групп риска, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Карелии от общей суммы досталось чуть более 25 миллионов рублей. Наибольшие выплаты получили Московская область (более 290 миллионов), Санкт-Петербург (221 миллион) и Краснодарский край (214 миллионов).

Всего правительство выделило на данные стимулирующие выплаты более 10 миллиардов рублей. Половина этой суммы остается в резерве.