03 апреля 2020, 10:32
Яндекс запустил для детей бесплатную онлайн школу
Яндекс.Школа работает в сети с 9 до 14 часов и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы
В Интернете заработала онлайн школа. Проект, запущенный Яндексом совместно с Центром педагогического мастерства, работает с 9 до 14 часов. Все, что необходимо, это компьютер или смартфон с доступом в Сеть.
Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Педагоги также могут использовать контент в своих программах. Сообщается, что Школа предлагает платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.