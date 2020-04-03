Яндекс запустил для детей бесплатную онлайн школу

В Интернете заработала онлайн школа. Проект, запущенный Яндексом совместно с Центром педагогического мастерства, работает с 9 до 14 часов. Все, что необходимо, это компьютер или смартфон с доступом в Сеть.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Педагоги также могут использовать контент в своих программах. Сообщается, что Школа предлагает платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.