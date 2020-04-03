Установлены люди, контактировавшие с зараженным депутатом ЗС РК

В минувшие сутки был установлен круг контактов пациентов, госпитализированных в Республиканскую инфекционную больницу с условно положительными результатами тестов на коронавирус. Об этом сообщает Телеграм-канал «Карельские лайки».

Сейчас у контактировавших берут необходимые анализы. Пока что подтвержденных случаев заражения не выявлено.

Напомним, на данный момент в республике четыре человека сдали положительный тест на коронавирус. Все они лечатся в инфекционной больнице Карелии.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразился депутат Законодательного собрания РК Олег Доценко. Медики сообщали о том, что его состояние тяжелое. Позже сам Доценко выступил с официальным заявлением, в котором рассказал о своей болезни.