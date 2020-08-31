В двадцати пяти домах Петрозаводска выявлен коронавирус за выходные

Согласно данным карты распространения коронавируса на 31 августа, за субботу и воскресенье в Петрозаводске выявлено 25 новых домов с новыми заболевшими. В субботу – 15 и 10 в воскресенье.

Впервые коронавирус выявлен по адресам: ул. Социалистическая, 16; пр. Октябрьский, 28А; ул. Ленинградская, 10;ул. Еремеева, 38; ул. Правды, 8;ул. Коммунистов, 13А; ул. Луначарского, 12; ул. Чернышевского, 18; ул. Ключевая, 9; пр. Ленина, 4; ул. Пушкинская, 15; ул. Парфенова, 6;ул. Торнева, 5; пр. Комсомольский, 21;ул. Ладожская и ул. Лиственная.

Повторные случаи зафиксированы в домах: ул. Судостроительная, 18; ул. Сортавальская, 13; ул. Фролова, 9А;ул. Балтийская, 69; ул. Фролова, 9А; ул. Калинина, 57Б;ул. Володарского, 43; ул. Балтийская, 69; Сегежская, 13А (седьмой случай) и ул. Свирская, 11.

Всего в Петрозаводске с начала пандемии заболело 1626 человек.