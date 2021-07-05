Летальная статистика пополнилась тремя новыми жертвами ковида

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 197 человек в Карелии, из них не были вакцинированы 190 человек. Из общего числа инфицированных – 193 заболевших, 56 – в состоянии средней тяжести, 12 – в тяжелом. Такие данные приводит утром 5 июля министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте». За весь период пандемии коронавирус в Карелии выявляли 51 176 раз.

Удалось поправиться 139 пациентам. За все время – 48 076. Медики также подтвердили три новых летальных исхода. За все время в республике скончались 644 человека с коронавирусом.

В стационарах находятся 829 человек, на самоизоляции – 667. (фото kubnews.ru)