В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с ВИЧ в России

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости ВИЧ в стране, хотя эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Об этом сегодня сообщает РИА новости со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

«В 2020 году было зарегистрировано 61 232 новых случая болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 41,72 на 100 тысяч населения, что на 25,0% меньше, чем в 2019 году (2019 году - 55,65)»,

- цитирует текст доклада издание.

Превышение среднего показателя заболеваемости ВИЧ было зафиксировано в 32 регионах. В первой пятерке - Кемеровская область, Пермский край, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область.

В 2020 году умерло 32 208 человек с ВИЧ, что на 4,3% меньше, чем за тот же период 2019 года. Умирают в среднем в 41 год, ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез. (фото Алексей Сухоруков, iz.ru)