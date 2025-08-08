Горсточку ягод дать человеку

Текст, фото: Алина Гапеева

Крошнозеро — село большое, далеко не все знают всех, а вот бабу Валю, Валентину Андреевну Яганову, знают. И не потому, что прожила долгую жизнь, недавно отметила 90-летие, а потому, что человек она достойный: это о ней пословица «Не стоит село без праведника».

Она-то себя считает самой обыкновенной женщиной, на долю которой, как и всем, выпали и радости, и горести. И судьба ее похожа на судьбы многих людей, рожденных до войны.

— Мне всего неполных шесть лет было, когда началась война, — рассказывает она.

Детство, юность и пора взросления пришлись на страшное военное и тяжелое послевоенное время. Родилась Валентина Андреевнав селе Ругозеро. Маленькая Валя жила в крепкой и счастливой семье: мама, папа и двое братьев. Летом 1941 года девочка с мамой и братьями отправилась на лето к бабушке в гости в Кимасозеро, а папа, он был директором школы, остался школу ремонтировать, а тут – война… Больше отца она не видела.

Война перевернула судьбу Вали с ног на голову: умерли мама и братья.

«Я осталась совсем одна. Я очень хотела домой, но меня привезли в Надвоицы к тете. У нее семья большая — свекор со свекровью, двое маленьких детей. Самим есть нечего, а тут лишний рот... Тетя стала хлопотать, чтобы меня взяли в детский дом, который находился в Надвоицах. В нем воспитывались 130 мальчиков и девочек, таких же обездоленных, как и я. Кормили так, что мы думали, ноги протянем — рыба да вода. Ни картошки, ничего…»

— рассказывает баба Валя.

Но однажды рано утром пришла к девочкам в комнату завхоз и объявила, что Победа пришла.

— Мы как повскакивали с кроватей и побежали через улицу поделиться радостным известием с мальчиками. Так радовались, что не сразу заметили, что босые стоим. Холодно, весна же», — вспоминает Валентина Андреевна.

В Надвоицах Валя пробыла до 1946 года. Потом воспитанницу перевели в интернат в город Лахденпохья. Там жилось чуть лучше: в хозяйстве интерната имелись сто яблонь, 600 ягодных кустов и скот. В Лахденпохском детском доме воспитывались 250 девочек, которые управлялись по хозяйству самостоятельно. Особенно весело любили отмечать дети войны годовщину детского дома.

«Это был наш самый лучший праздник. Почти как День Победы. Там я жила пять лет»,

— с улыбкой вспоминает крошнозерка.

Выпускница интерната поступила в школу киномехаников. Училась старательная девочка очень хорошо, а после окончания работала киномехаником, заведующей клубом и библиотекой. Иногда исполняла обязанности мотористки, когда в деревне не было света. А к ним прибавлялись еще обязательные сельскохозяйственные работы. Она, киномеханик, все лето ходила в кирзовых сапогах, пока не был убран последний сноп с полей. На сенокос отправлялась за семь километров, на самые дальние покосы. А еще кино показывала... В общем, работы с лихвой досталось. Она ее не боялась, бралась за все, что нужно было делать.

Валентина Андреевна вышла замуж за казака, воспитали с мужем троих детей, кучу внуков и ораву правнуков... Рассказывает она о себе, а все о других людях вспоминает. Но это и не удивительно. Самое главное качество Валентины Андреевны Ягановой, которое отмечают односельчане, — ее золотое сердце. Многим больным и инвалидам в Крошнозере баба Валя помогла: сходить в магазин, принести книгу из библиотеки (она и сегодня активный читатель библиотеки). Поговорит по душам с человеком, обнадежит и угостит его ягодами, которые собирала сама...

«Как не помочь человеку?» — не может остаться равнодушной Валентина Андреевна.

Об активности и милосердии Валентины Андреевны знает каждый житель Крошнозера. Она всегда участвовала в субботниках, в подготовке сельских праздников, несла послушание свечницей в часовне Святителя Николая, пока позволяло здоровье, выхаживала больных и немощных односельчан.

Не стоит село без праведника, в каждом должен быть человек, на котором оно держится: бескорыстный, честный, трудолюбивый, способный сострадать… Крошнозеру повезло, у него есть баба Валя, встреча с которой всегда сулит удачу. Земляки поздравляли ее с девяностолетием и невольно улыбались, желая ей здоровья! Милосердия, любви, доброты у нее в избытке.