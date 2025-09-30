30 сентября 2025, 06:30
Ясный осенний день ждет сегодня жителей Карелии
До 15 градусов обещают синоптики в республике во вторник
Фото: freepik
Сегодня, 30 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха +10,+12°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха +10,+15°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, ясно.
В Сортавале до +10, ясно.
В Сегеже до +11, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.