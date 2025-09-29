Водителей предупредили об изменении движения в Петрозаводске

Водителей предупредили: с 15 октября стоянка и остановка на участке Московской улицы от Суворова до Октябрьского проспекта будут запрещены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Также в посте объяснили, как будет организовано движение на перекрытом участке. Ограничения затронут нечетную сторону, по остальной части дороги можно будет проехать.

Ранее в Петрозаводске произошло страшное ДТП с тремя автомобилями на Древлянке.