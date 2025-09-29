Карельские работодатели нуждаются в рабочих

В Карелии работодатели активно ищут рабочих. На одну такую вакансию приходится всего четыре резюме, делится "РБК Карелия".

Предлагаемая зарплата для соискателей выросла за год на 8%. Сейчас работодатели готовы платить 90,7 тысяч рублей. Год назад на эту же вакансию зарплата составляла 83,8 тысяч.

Активнее всего работодатели искали сварщиков и монтажников. Им готовы были предложить в среднем 151,8 тысяч рублей и 60,1 тысяч рублей. Также востребованы были машинисты спецтехники.