Октябрь начнется с доброй акции

1 октября в Петрозаводске в честь Международного дня пожилых людей при наличии подтверждающих документов пенсионеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Жители Петрозаводска от 60 лет во время праздника смогут бесплатно проехать на всех автобусах и троллейбусах, кроме маршрутов № 3 и 25. На этих двух автобусах бесплатно смогут проехать только граждане от 70 лет.

Подтверждающие документы нужно будет показать водителю или кондуктору, чтобы воспользоваться льготой.