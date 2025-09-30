Октябрь без сюрпризов прогнозируют жителям Карелии

По прогнозу Гидрометцентра, октябрь в Карелии по температуре и осадкам ожидается в пределах средних многолетних значений.

Средние температуры в первой половине месяца прогнозируются на 2-4 градуса выше нормы. Во второй половине месяца - в рамках климата и ниже из-за частых арктических вторжений.

Заканчивающийся сентябрь, несмотря на превышение среднемесячной температуры почти на 3 градуса, и с температурой +20, +25 в начале месяца, не отметился температурными рекордами. Но по количеству атмосферных осадков войдет в тройку самых «сухих» за последние 100 лет после сентября 1934-го и 1971-го.