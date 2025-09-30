30 сентября 2025, 07:19
Октябрь без сюрпризов прогнозируют жителям Карелии
Первый месяц осени войдет в тройку самых «сухих» за последние 100 лет, а какая погода будет во втором месяце сезона
фото «Петрозаводск говорит»
По прогнозу Гидрометцентра, октябрь в Карелии по температуре и осадкам ожидается в пределах средних многолетних значений.
Средние температуры в первой половине месяца прогнозируются на 2-4 градуса выше нормы. Во второй половине месяца - в рамках климата и ниже из-за частых арктических вторжений.
Заканчивающийся сентябрь, несмотря на превышение среднемесячной температуры почти на 3 градуса, и с температурой +20, +25 в начале месяца, не отметился температурными рекордами. Но по количеству атмосферных осадков войдет в тройку самых «сухих» за последние 100 лет после сентября 1934-го и 1971-го.