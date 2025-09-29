Врачи раскрыли связь цвета ладоней и печени

Врачи перечислили некоторые неочевидные симптомы заболевания печени: другой цвет ладоней, сосудистые звездочки, отечность и появление синяков на теле при минимальном воздействии на кожу. Если человек замечает за собой это, ему необходимо экстренно обратиться к доктору, поделилась "Lenta.ru".

У печени нет нервных окончаний, поэтому она не может напрямую болеть и сигнализировать о заболеваниях. Вместо этого у человека может пропасть аппетит, резко снизиться вес. Также к симптомам относится усталость, проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Если кожа становится желтой, это означает, что к врачу нужно обратиться как можно быстрее. Кроме этого, тревожный звоночек - горечь во рту.