Жителя Карелии забили до смерти в лесу из-за квартиры

Жителя Карелии убили из-за квартиры. Организатор преступления заплатил убийцам десять тысяч рублей. Убийство было совершено 15 лет назад, а злодеев судят лишь сейчас. Присяжные посчитали, что двое виновны в преступлении. В зависимости от роли каждого их обвинили в организации убийства и (убийстве группой лиц из корыстных побуждений.

По официальной версии карельских следователей, в 2008 году заказчик убийства незаконно завладел квартирой жертвы, а его переселил в неблагоустроенный частный дом. Он нанял двух мужчин, которые за 10 тысяч рублей согласились убить владельца квартиры.

Зимой 2010 года они вывезли жертву в лес в Пряжинский район и забили до смерти. На страже стоял заказчик. Тело бросили у дороги Петрозаводск-Суоярви, прикопав в снегу. На следующий день на погибшего наткнулся прохожий.

Фигурантов убийства установили в 2024 году. Их задержали. Один из исполнителей пошел на сделку со следователями. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Организатора и исполнителя убийства присяжные признали виновным. На основании вердикта суд вынесет приговор.