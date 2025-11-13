Россиянам назвали модные цвета в зимней одежде

Стилистка Анна Тронина перечислила модные цвета зимней одежды. Ее комментарий приводит kp.ru.

По данным специалиста, изумрудные, бордовые и кипенно-белые цвета будут в моде этой зимой. Кроме того, она отметила пастельные и приглушенные оттенки, такие как пудрово-розовые, бежевые и серо-голубые.

Помимо этого, Тронина рассказала, какие цвета в зимней одежде уже устарели. Так, она назвала ярко-розовый, бирюзовый и ядовито-салатовый.

