13 ноября 2025, 16:41
Россиянам назвали модные цвета в зимней одежде
Стилистка назвала одежду изумрудного цвета самой модной зимой
Фото: freepik
Стилистка Анна Тронина перечислила модные цвета зимней одежды. Ее комментарий приводит kp.ru.
По данным специалиста, изумрудные, бордовые и кипенно-белые цвета будут в моде этой зимой. Кроме того, она отметила пастельные и приглушенные оттенки, такие как пудрово-розовые, бежевые и серо-голубые.
Помимо этого, Тронина рассказала, какие цвета в зимней одежде уже устарели. Так, она назвала ярко-розовый, бирюзовый и ядовито-салатовый.
