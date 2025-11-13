13 ноября 2025, 14:07
Общество

Петрозаводчане недовольны работой троллейбусов

Горожанам приходится по 40 минут ждать общественный транспорт, чтобы добраться после работы домой
троллейбус
фото «Петрозаводск говорит»

Жители карельской столицы высказывают недовольство по поводу работы городских троллейбусов. Ждать приходится долго, а троллейбусное расписание, как считают горожане, не соблюдается.

«На сайте троллейбусного управления расписание выложено, но оно не соблюдается! Доехать домой с работы проблематично, ждать по 40 мин на остановке уже надоело. По расписанию троллейбус 3 с Кемской выходит в 16:53, но почему около центрального рынка он вчера и сегодня в 17:07? Не может троллейбус с Кемской до Антикайнена доехать за 14 минут. А следующий только в 18 час приходит. Почему не соблюдается расписание? Троллейбус 8 тоже непонятно как ходит - то идёт следом за 3, теряя выручку, то просто рейс отменяют», - написали в сообществе «Подслушано в Птз».

По мнению некоторых горожан, ситуация с троллейбусами стала хуже после открытия Лобановского моста на улице Мерецкова. Троллейбусов на линии, по мнению горожан, стало меньше, интервал соответственно больше. Многие покупают проездные билеты и хотели бы ездить на троллейбусах, а не тратить деньги на маршрутки или такси.

«11.11.2025 пришла на остановку у Центрального рынка в 17:18, троллейбус пришел только в 18 часов! А ведь через эту остановку проходят 2 троллейбусных маршрута (номер 3 и 8), не было ни одного, ни другого. Это нормально? И это не единичный случай, такая ситуация повторяется постоянно», - выражают недовольство пассажиры.

