Петрозаводчане недовольны работой троллейбусов

Жители карельской столицы высказывают недовольство по поводу работы городских троллейбусов. Ждать приходится долго, а троллейбусное расписание, как считают горожане, не соблюдается.

«На сайте троллейбусного управления расписание выложено, но оно не соблюдается! Доехать домой с работы проблематично, ждать по 40 мин на остановке уже надоело. По расписанию троллейбус 3 с Кемской выходит в 16:53, но почему около центрального рынка он вчера и сегодня в 17:07? Не может троллейбус с Кемской до Антикайнена доехать за 14 минут. А следующий только в 18 час приходит. Почему не соблюдается расписание? Троллейбус 8 тоже непонятно как ходит - то идёт следом за 3, теряя выручку, то просто рейс отменяют», - написали в сообществе «Подслушано в Птз».

По мнению некоторых горожан, ситуация с троллейбусами стала хуже после открытия Лобановского моста на улице Мерецкова. Троллейбусов на линии, по мнению горожан, стало меньше, интервал соответственно больше. Многие покупают проездные билеты и хотели бы ездить на троллейбусах, а не тратить деньги на маршрутки или такси.

«11.11.2025 пришла на остановку у Центрального рынка в 17:18, троллейбус пришел только в 18 часов! А ведь через эту остановку проходят 2 троллейбусных маршрута (номер 3 и 8), не было ни одного, ни другого. Это нормально? И это не единичный случай, такая ситуация повторяется постоянно», - выражают недовольство пассажиры.

