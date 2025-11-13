Двух жителей Петрозаводска осудили за госизмену

В Карелии осуждены двое 46-летних жителей Петрозаводска, которые обвинялись в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, диверсии и госизмене. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по РК.

По данным ведомства, в апреле 2024 года эти мужчины пытались поджечь релейный шкаф в районе станции Падозеро. Вывод из строя этого оборудования мог грозить серьезными последствиями для железной дороги.

Следствие выяснило, что обвиняемые действовали по инструкциям кураторов, полученным в одном из мессенджеров.

Одному из мужчин суд дал 15 лет лишения свободы и 1 год последующего ограничения свободы. Второму дали 16 лет лишения свободы и 1 год ограничения свободы. Оба осужденных будут сидеть в колонии строгого режима.

