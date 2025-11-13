Открытая дверь: маленькая книжка позвала в большую дорогу

Иногда достаточно одной картины, или одной книги, чтобы изменить траекторию повседневной жизни. Брат и сестра - Сергей и Людмила Чиненовы в 2025 году отправились в путь на родину своих родителей, своих предков. Весной - в Орловскую область, где родились их отец и дед. Осенью - к Белому морю, на родину их мамы и бабушки. Поводом стали две даты: 100-летие картины «Беспризорник» из Третьяковской галереи, где изображен их отец Лазарь Чиненов, будущий главный архитектор Петрозаводска.

И маленькая книжка Людмилы Чиненовой - «История Победы в письмах одной семьи. 1943-1945 годы», превратившаяся в мост между поколениями.

На презентации книги в научной библиотеке Петрозаводского университета присутствовали родные, друзья, читатели - все, для кого память не архив, а живая энергия.

Почему сегодня так остро желание знать свои корни? Что происходит с человеком, когда он возвращается на землю своих предков? Как прошлое становится личным путеводителем в будущее? О том, как маленькая книжка позвала в большую дорогу - в авторской программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь».