Игорь Руденя и Артур Парфенчиков обсудили направления развития Карелии

В ходе рабочей встречи полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени с Главой региона Артуром Парфенчиковым, которая состоялась после принятия бюджета Республики Карелия в первом чтении, обсуждены основные направления развития республики, изложенные в проекте закона о бюджете на 2026 год и на период 2027 и 2028 годов.

Очень важно, что в ходе первого чтения проекта бюджета обсуждался вопрос устойчивости бюджета муниципальных образований для того, чтобы они могли быть участниками при реализации всех проектов, а некоторые проекты могли реализовать самостоятельно»,

– сказал Игорь Руденя.

Он также отметил позитивную практику Республики Карелия по поддержке местных инициатив, благодаря которой жители могут сами выбрать, что они хотели бы прежде всего реализовать на своих территориях, а также поддержку программы школьных инициатив.

Для детей это первый самостоятельный опыт, когда они могут участвовать в общественной жизни и приносить пользу своим учреждениям, улучшая ту среду, где учатся и общаются»,

– подчеркнул он.

Глава Карелии сообщил, что немало инициатив в регионе реализуется в тесном взаимодействии с местными жителями.

Многие проекты, дороги, улицы – это результат общения с жителями Карелии. Практически каждый год мы начинаем с того, что общаемся с жителями каждого района и округа, по сути дела формируя план работ, чтобы сделать именно то, о чем просят люди»,

– отметил Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков доложил о реализации национальных проектов на территории Карелии. В 2025 году в республике реализуют мероприятия по 41 региональному проекту в рамках 12 национальных проектов. Благодаря поддержке федерального центра в республике проведена масштабная работа по строительству и ремонту социально значимых объектов – школ, детских садов, учреждений здравоохранения, объектов культуры и спорта, переселению людей из аварийного жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог и благоустройству общественных территорий. По итогам 10 месяцев уровень достижения показателей национальных проектов в Республике Карелия составил 99,78%.

Очевидно, что проведены очень серьезные работы. Важно, что деятельность в этом направлении продолжится. В проекте закона о бюджете Карелии обозначены важнейшие приоритеты: поддержка семьи, участников специальной военной операции, реального сектора экономики, бизнеса, промышленных предприятий, сельского хозяйства»,

– сказал Игорь Руденя.

Еще одной важной темой, поднятой на встрече, стала поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В Республике Карелия военнослужащим и их близким доступен широкий комплекс мер государственной поддержки: медицинская реабилитация, социальные выплаты, юридическая помощь, налоговые льготы, переобучение и содействие в трудоустройстве, право на бесплатное получение земельных участков, освобождение от оплаты детского сада, оплаты за обучение детей в средних профессиональных учреждениях образования, бесплатное двухразовое питание школьников 1-11-х классов и другие. Все меры будут обеспечены и в следующем году.