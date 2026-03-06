В большинстве районов Карелии ожидается снег 6 марта

Сегодня, 6 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём 0,+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днём слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём -2,+3°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале и Суоярви днём +2°С.

В Кеми и Пудоже днём -1°С.

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце и Сегеже днём +1°С.

В Сортавале днём +4°С.