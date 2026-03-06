06 марта 2026, 06:30
В большинстве районов Карелии ожидается снег 6 марта
В пятницу в Карелии будет облачно с прояснениями
Фото: freepik
Сегодня, 6 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём 0,+2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днём слабо падать.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Днём в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём -2,+3°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале и Суоярви днём +2°С.
В Кеми и Пудоже днём -1°С.
В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце и Сегеже днём +1°С.
В Сортавале днём +4°С.