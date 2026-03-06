Лицей и жилые дома остались без воды в Петрозаводске

Поздним вечером 5 марта в Петрозаводске произошла коммунальная авария на Древлянке. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без холодной воды осталось здание лицея №1 на Березовой аллее, 42. Также вода пропала еще в трех зданиях на Березовой аллее, на улицах Сыктывкарская и Древлянка. Причиной случившегося стала авария на централизованных сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось о том, что отопление отключили в интернате и в детском саду в Петрозаводске.