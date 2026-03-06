Два дня проверок ожидают автомобилистов Петрозаводска

В Петрозаводске 6 и 7 марта пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом предупредили в пресс-службе ГАИ города.

По данным Госавтоинспекции, накануне праздника сотрудники полиции организуют массовые проверки водителей. Они будут следить за тем, чтобы никто не подвергал жизни горожан опасности, садясь за руль в нетрезвом виде. Нарушителей будут наказывать по закону.

Петрозаводчан попросили сообщать о пьяных водителях по телефонам дежурной группы ГАИ 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось о том, что четыре автомобиля были повреждены в результате ДТП в центре Петрозаводска 5 марта.