06 марта 2026, 07:48
Два дня проверок ожидают автомобилистов Петрозаводска
Перед праздником дорожные инспекторы проведут массовые рейды в карельской столице
Фото ГАИ
В Петрозаводске 6 и 7 марта пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом предупредили в пресс-службе ГАИ города.
По данным Госавтоинспекции, накануне праздника сотрудники полиции организуют массовые проверки водителей. Они будут следить за тем, чтобы никто не подвергал жизни горожан опасности, садясь за руль в нетрезвом виде. Нарушителей будут наказывать по закону.
Петрозаводчан попросили сообщать о пьяных водителях по телефонам дежурной группы ГАИ 715-900, 78-44-44.
