Будущие мамы Петрозаводска внесли весомый вклад в обустройство роддома

В Роддоме №1 имени Гуткина ровно 20 лет назад прошло собрание коллектива, на котором решали, как распределять дополнительные деньги, полученные благодаря Родовым сертификатам. Их тогда только-только внедрили в нашу жизнь. Главный врач Людмила Афанасьева отметила, что распределять их будут не по принципу «всем поровну», а исходя из сложности выполненной работы. Коллектив решил, что такая система будет более справедливой. Кстати, врачи считали, что нововведение Минздрава принесло одни плюсы для акушерских стационаров.

Новорожденному Ване было четыре дня от роду. Его мама Оксана Иванова получила родовой сертификат и выбрала Роддом №1 по совету подруг: «Первого ребенка я рожала во втором роддоме. А второго – здесь. Понравилось тоже!» Родовые сертификаты действовали с 1 января. В первый же месяц этот роддом выбрали 158 рожениц. Это означало, что каждая «принесла» в него по пять тысяч рублей. Всего – 790 тысяч.

«Деньги на счет родильного дома перечисляет Фонд социального страхования РК. Мы отработали январь, и деньги, которые заработали за январь, уже поступили на счет родильного дома», - пояснила главный врач Людмила Афанасьева.

Две пятых от этих денег пошло на дополнение к зарплате персоналу. Остальное – на оборудование и инструменты. Благодаря родовым сертификатам роддом смог позволить себе раз в год закупать дорогостоящее оборудование. Еще буквально несколько месяцев работы – и во вторую операционную закупят современный наркозный аппарат, обещало руководство. Помимо этого, для акушерского стационара закупят аппарат ультразвуковой диагностики, о котором давно мечтала. Оставалось только утрясти бумажные формальности – Москва к тому времени не продумала форму отчетности. «Думаю, мы обойдемся этими средствами, которые мы заработаем на сертификатах: стоимость двух этих аппаратов выйдет чуть больше 3 миллионов. А мы планируем в целом заработать около 10 миллионов за год». Эта цифра могла и вырасти. Ведь в петрозаводский роддом начали звонить будущие мамы из районов республики. У них появилось право выбирать место, где появится на свет их младенец.

Подводный флот России образован в 1906 году, когда была построена первая в мире дизельная подводная лодка. Спроектировал ее Иван Бубнов, и спустя сто лет студенты Петрозаводского университета пригласили к себе ветеранов Подводного флота.

Тогда студенты впервые увидели своего ректора Виктора Васильева в форме капитан-лейтенанта. Хотя в Петрозаводске нет военного флота, но многие наши земляки отдали ему не один десяток лет. Поэтому на конференцию, посвященную столетию Подводного флота, приехали адмиралы и генеральный директор Международной ассоциации ветеранов Подводного флота. Тем более, что был еще один весомый повод – первые лица Карелии были награждены юбилейными знаками и грамотами за шефскую помощь подлодкам «Карелия» и «Петрозаводск». Также награду тогда получил генеральный директор телекомпании «Ника» Андрей Мазуровский. Награждены были и ветераны флота, это им было особенно приятно.

«Подводников, - говорили они, - вспоминают нечасто». Капитан первого ранга, бывший командир АПЛ Виктор Корзунин сказал: «Служба тяжелая, трудная, опасная. Но она нужная. Важно служить на таких кораблях, защищать свою Родину». Не переставали думать о судьбе своей Родины подводники и на суше. Будущее у флота есть, считали они. Будущее – это молодые ребята, которые уже со школьной скамьи готовились стать офицерами. И бывшие морские волки им в этом помогали. Недаром наш Союз ветеранов Военно-морского флота слыл самым активным по всей стране.

Есть военные, которыми мы гордимся. Это хорошо видно в предыдущем сюжете. А есть люди, которые примерили на себя погоны, но за которых стыдно. Прокуратура Карелии обнародовала результаты уголовного дела, возбужденного против депутата Петросовета, бывшего председателя общественной организации Ветеранов боевых действий Павла Бородатого. В ходе проверок выяснилось – он никогда не служил на Северном Кавказе (о чем не смущаясь рассказывал даже в газетных публикациях о себе). Он вообще покинул армию раньше срока, предоставив начальству подложные документы. То есть, когда Бородатов рассказывал о своих боевых заслугах, он обманывал людей, в том числе своих избирателей на Древлянке.

«Мы в свое время его приняли в Союз, - рассказывал Федор Трошков, председатель Союза участников боевых действий в Чечне. – А человек проявил себя, как искусный артист. Он втерся в доверие ребят. У меня есть документальные подтверждения, что на письма, которые он писал в администрацию города, в различные организации, он получал деньги. За счет того, что просил на помощь для ветеранов. Никакой помощи ни один из участников боевых действий не получает».

«И мы предупреждали всех жителей Древлянки, - подхватил Даниил Гвоздев, помощник заместителя председателя ЗС РК. – Ходили в дома и прямо говорили – ни в коем случае нельзя этого делать (выбирать его депутатом). К сожалению, не удалось… Какое-то количество проголосовало за него, мы видели, как подвозили их на машинах, чтобы за него голосовали. Так получилось, что он стал депутатом Петросовета. Теперь он хочет стать депутатом Законодательного собрания РК. Жители, будьте осторожнее, когда избираете своих депутатов!»

Таким было 6 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности