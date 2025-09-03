Побороть естественную убыль населения в Петрозаводске решили качеством

В 900 тысяч рублей обошелся городской казне ремонт роддома №1 имени Гуткина ровно 20 лет назад. Ежегодно это медицинское учреждение закрывалось летом на месяц, чтобы привести в порядок свои отделения. Впрочем, волноваться будущим мамам не было нужды – их в это время принимал Перинатальный центр на Толстого.

В 2004 году в роддоме №1 на свет появились две тысячи новорожденных. А в сентябре 2005 года первый рабочий день после ремонта прошел для медицинского персонала даже слишком спокойно – к полудню не зарегистрировали ни одних родов. Очередное открытие роддома, которому тогда исполнилось 67 лет, ознаменовалось не криком новорожденного, а топотом ног – поздравить персонал пришли представители администрации Петрозаводска и журналисты. Впрочем, громко топать там было невозможно – на полу мягкий линолеум, а на ногах бахилы. Главный врач Людмила Афанасьева каждую мамочку узнавала в лицо. Предлагала сравнить условия: «Мне кажется, как на Западе, так теперь и у нас в нашем родильном доме».

Главное, что полностью отремонтировали родильное отделение. Пять залов, двухместные палаты, где отдыхали мамы с младенцами. Почти миллион не пожалела администрация города на эти нужды. Конечно, затратно. Но в эпоху, когда смертность превысила рождаемость, бороться приходилось и за качество, и за количество родов.

«Если говорить об эффективности этих затрат, то они наверняка окупают сторицей те затраты, которые происходят. Тенденция к увеличению родов есть, но, к сожалению, она пока не отвечает тем нуждам, которые есть. Демографические показатели говорят о том, что идет естественная убыль населения. Этот процесс нас больше всего и волнует», - заявил Олег Лексунов, председатель комитета по вопросам здравоохранения.

Чтобы роды проходили успешно, в роддоме можно было попросить помощи и у Богородицы. Внутри была оборудована часовня. «Но и сам не плошай», считали врачи. Ремонт технических систем в акушерском стационаре мог предотвратить чью-то беду. «Если какие-то совершаются поломки во время нашей обычной работы, то исправлять эти поломки достаточно сложно. Потому что согласно всем нашим режимным правилам, это выполнить во время работы просто невозможно бывает», - сказала главный врач Людмила Афанасьева.

На 2006 год уже запланировали новые строительные работы. Устные договоренности с мэрией скрепили небольшим сувениром. Наверное, в коробке чиновники принесли бытовую технику. И хотя дареному коню в зубы не смотрят, в подарок в роддоме очень ждали анализатор состава крови для новорожденных.

В Карелии состоялось большое культурное событие – впервые у нас открылись Дни культуры Польши. В отношениях двух стран были разные этапы – и дружба, и конфликты. Кстати, вся эта многогранность нашла отражение в выставке, которую назвали «Отвергая и восхищаясь». Выставка расположилась в Национальной библиотеки, где состоялась и знаковая встреча.

Мало кто знает, что этой самой библиотекой когда-то руководил будущий польский эмигрант. А у одного из губернаторов Олонецкого края были польские корни. А в Пудоже живут семьи с фамилиями Шопен, потомки ссыльных панов. Не только Россию, но и Карелию с Республикой Польша роднит многое.

«Чтобы не искать далеко – если вы поедете в направлении Медвежьегорска, там есть такая деревня, которая называется Пиндуши. Там еще до 1937 года говорили все по-польски. Потом забыли свою речь после доклада Ежова. Но это были поляки-католики», - рассказал интересный факт Хероним Граля, советник генерального консульства Польши в СПБ.

Историю наших стран невозможно представить друг без друга. Когда в Польше читали Пушкина, у нас цитировали Мицкевича. Пока там восхищались Филоновым, у нас боготворили Малевича. А в начале двухтысячных там пели Окуджаву, а у нас с полок сметали Хмелевскую. Культура всегда была той основой, на которой сглаживались любые политические конфликты. Этой теме и была посвящена выставка «Отвергая и восхищаясь». «Это формула, которая выражает вековые взаимные проблемы между Россией и Польшей, где все-таки независимо от разных исторических судеб, поворотов истории, именно культура всегда была тем звеном, которое сцепляло наши народы надежным образом», - заявил господин Граля.

На протяжении всех Дней культуры Польши весь сентябрь шли музыкальные и литературные вечера, открылся кинофестиваль и выставка живописи. Господин Граля заверил, что нам удастся возродить былые контакты. Во времена, когда Польшу называли «самым веселым бараком в соцлагере», наш ансамбль «Кантеле» ездил в городок Кошалин. И это был бы идеальный партнер для Петрозаводска – в консульстве Польши даже задумались тогда – не сделать ли этот городок нашим побратимом.

А в галерее на проспекте Ленина открылась фотовыставка «Краски жизни». Автор из Чехии Томаш Свобода и наш карельский фотограф Сергей Вараксин удачно объединили свое творчество. Работы обоих отличались яркими насыщенными красками.

«Мы все – славяне, и теперь восстанавливаем утраченные некогда связи», - говорили организаторы выставка, руководители Чешского центра. Переводчик на пресс-конференции не потребовался, все прекрасно говорили на русском. В 2004 году чешские художники познакомили со своим творчеством петрозаводчан, и вот был сделан очередной шаг в сотрудничестве Чехии и Карелии. «Выставка посвящена праздникам, обрядам и традициям экзотических стран», - рассказала Катержина Новотна, директор Чешского центра. Страстный путешественник и личный фотограф Вацлава Гавела, Томаш Свобода лично не смог прибыть на вернисаж в Петрозаводск, он готовил другую выставку на родине. Но зрителям велел передать, что надеется привезти к нам свою большую персональную выставку.

Его коллега – автор из Карелии Сергей Вараксин. В его работах можно увидеть цветной калейдоскоп жизни обычных вещей. В данном случае – стекла. Мастер не любил цифровые фото, считал, что в них отсутствует тайна: «А когда тайны нет, уже не интересно. Смотришь в монитор, если не получилось – переставляешь, и сразу что-то пропадает».

Директор Выставочного зала Мария Юфа так объяснила выбор второго автора для этой выставки: нужно было найти достойного оппонента чешскому фотографу, такого же яркого и экспрессивного. Сергей Вараксин подошел идеально.

Таким было 3 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.