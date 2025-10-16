Возбуждено уголовное дело, связанное с расселением аварийного жилья

Текст, фото: Антонина Кябелева

В Карелии никого не удивишь очередной историей борьбы многодетной и малоимущей семьи за улучшение жилищных условий. И все же то, с чем столкнулась мама троих детей Елена Мастафанова, - это новый поворот в правовой оценке работы сотрудников петрозаводской администрации, отвечающих за своевременное признание домов аварийными и их расселение.

15 сентября 2025 года судья Петрозаводского городского суда Светлана Тарасова отказала Елене Мастафановой в удовлетворении ее иска к петрозаводской администрации о предоставлении жилого помещения. 10 октября 2025 года карельский Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении «неустановленных должностных лиц Администрации Петрозаводского городского округа». Причиной возбуждения уголовного дела стала жалоба Мастафановой в Следственный комитет на невозможность проживания в аварийном жилье.

Журналист нашего издания встретилась с Еленой Мастафановой и юристом Дмитрием Шаминым, представлявшим интересы многодетной петрозаводчанки в суде, чтобы разобраться в возникшей правовой коллизии.

Елена Мастафанова проживала с двумя детьми, мамой, сестрой, которая тоже воспитывала ребенка, в полублагоустроенной квартире на улице Краснофлотская в Петрозаводске. В 2012 году у сестры появился еще один ребенок. Жизнь всемером в небольшой квартире превратилась в кошмар. Елена предложила сестре продать квартиру, использовать материнский капитал и приобрести другое жилье.

«Ничего другого на тот момент я не могла себе позволить, так как уже не работала. У сына были серьезные проблемы со здоровьем. Позднее он был признан инвалидом»,

- заметила Мастафанова.

Приемлемый вариант трехкомнатной благоустроенной квартиры, на которую у сестер хватило денег, нашелся в доме на улице Советская, 16, Б. Дом 1953 года постройки был после капитального ремонта. Елена получила в собственность две комнаты площадью 22,1 квадратного метра, а ее сестра еще одну комнату – 16 квадратных метров. Мастафанова, как и предписывало законодательство при использовании материнского капитала, выделила и закрепила за собой и детьми доли в квартире. По ее словам, сестра этого не сделала. Впоследствии это обернулось для Елены серьезной проблемой, так как она не смогла разделить счета на оплату ЖКУ.

«Когда мы в 2012 году въехали, казалось, что все прекрасно. Но потом стали «вылезать» проблемы. Косметический ремонт оказался бутафорией. Пришлось все переделывать. Стены были сырыми, обои отвалились. Раз в два года обои приходилось менять. Пришлось ремонтировать полы. Я сделала натяжной потолок в одной из комнат. Но это было не самое страшное. Появились крысы, я сама заделывала все щели. Возникли проблемы с электропроводкой: одна розетка расплавилась, вторая загорелась. Стали выходить из строя батареи, я несколько раз затапливала соседей. Пришлось батареи снять в комнате и кухне. Напор воды очень плохой, в доме старые трубы. Зимой вода иногда замерзает»,

- рассказала моя собеседница.

Пока она с ребенком ездила по больницам и медицинским центрам, ее сестра попала в зависимость от алкоголя. Совместная жизнь стала невыносимой. В 2016 году Елена сняла квартиру, но через полтора года вернулась в дом на улице Советская, так как финансово не потянула аренду жилья. Правда, улучшений в совместном проживании с сестрой не произошло. В конце 2019 году Мастафанова вновь решилась арендовать квартиру.

В 2023 году у Елены появился еще один сын. К тому времени у сестры накопился огромный долг за ЖКУ. Как объяснила Елена, она оплачивала только свою часть «коммуналки», полагая, что рано или поздно сестра одумается и расплатится. Но так как счета не были разделены, в должниках оказалась и Мастафанова. Ей удалось списать эти долги через процедуру банкротства. В 2024 году суд признал ее банкротом. В августе 2025 года сестра Елены умерла: у ее дочери уже своя семья, а сына теперь воспитывает отец. В квартире на улице Советская сейчас живет мать Мастафановой.

В 2019 году дом на улице Советская 16 Б петрозаводская администрация признала аварийным и подлежащим сносу. Первоначально дом был включен в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2024-2030 годы. В 2023 году Елену Мастафанову с детьми признали малоимущими и поставили на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2024 году Елене предложили комнату в маневренном фонде.

«До сих пор жалею, что не сфотографировала эти комнаты в доме на Первомайском проспекте. Я сначала обрадовалась, когда мне сказали, чтобы я взяла ключи. Когда я приехала, то увидела небольшое помещение с тоненькой перегородкой. Там стоял стол, было окно и три розетки. В самом конце длинного общего коридора находились кухня, ванная и туалет на замке. Я не представляла, как я с детьми буду там жить. Естественно, я отказалась. Я попросила квартиру, так как нужно следить за детьми, чтобы они были рядом в поле моего зрения. В администрации мне сказали, что квартир в маневренном фонде Петрозаводска нет»,

- сказала Елена.

В 2025 году Мастафанова подала иск в суд к петрозаводской администрации с просьбой предоставить на условиях соцнайма жилое благоустроенное помещение площадью не менее 60 квадратных метров вне очереди, так как один из детей является инвалидом. Как объяснил Дмитрий Шамин, заболевание сына Мастафановой не включено с список болезней, дающих семье право на внеочередное получение жилья. В суде, рассказал Шамин, он сделал акцент на то, что семья является малоимущей, а дом признан непригодным для проживания. Но судья отказала в удовлетворении иска Мастафановой.

«… Доказательств того, что проживание в данном жилом помещении невозможно или создает непосредственную опасность для жизни и здоровья, стороной истца не предоставлено»,

- сказано в судебном решении.

В общем, судья не увидела «исключительных обстоятельств» для предоставления жилья во внеочередном порядке. Между тем период действия региональной программы по расселению граждан, в рамках которого дом на улице Советская должен быть расселен, растянулся до 2032 года.

1 октября 2025 года Елена Мастафанова обратилась в Следственный комитет с жалобой о нарушении жилищных прав многодетной семьи. 10 октября 2025 году было возбуждено уголовное дело. В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что неустановленные сотрудники петрозаводской администрации совершили халатность. В вину «неустановленным лицам» ставит то, что администрацией не ставился вопрос о признании дома аварийным до 1 января 2017 года. Это обстоятельство не позволило включить дом в региональную программу по расселению аварийного жилья на 2019-2023 годы, что и привело к нарушению прав граждан, нуждающихся в переселении из аварийного дома.

Это безусловно интересный «поворот». Историй, когда граждане годами боролись с чиновниками из местных администраций, чтобы те признали их дома аварийными, в Карелии множество. В свое время работало «негласное правило»: затягивать процесс признания домов аварийными, так как финансовое бремя по их расселению ложилось на небогатые муниципалитеты. К тому же до 2019 года расселение аварийных домов шло в республике с большим скрипом. Программа по расселению аварийного жилья 2008-2012 годов была выполнена на 63%, а программу расселения 2014-2017 годов пришлось продлевать, так как в мае 2017 года она была выполнена всего на 45%.

«За бортом» оказались сотни разрушающихся домов, которые своевременно не были признаны непригодными для проживания. Не случайно, из 230 домов, которые попали в план капремонта на 2016 год, 95 признали аварийными. Аналогичная ситуация повторилась и в 2017 году, когда из 190 домов, подлежащих капремонту, половина оказалась непригодной для проживания.

Если уголовное дело, которое возбуждено после жалобы Мастафановой, не обернется очередным «отказником», что вполне вероятно, то оно может стать прологом для появления множества подобных уголовных историй.

По словам Дмитрия Шамина, решение Петрозаводского городского суда будет обжаловано в Верховном суде Карелии. Мы будем следить, чем завершится как гражданско-правовой, так и уголовной сюжет этой истории.